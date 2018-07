El encuentro que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, determinó que Disney pagará 71.300 millones de dólares por Fox gracias a la aprobación de el 99% de interesados en la venta.

De acuerdo con The Verge, Disney tendrá que deshacerse de las redes deportivas regionales de Fox, al poseer ESPN. Las cadenas de transmisión como Fox News, Fox Business y Fox Sports, no serán adquiridas en el contrato y por lo tanto se fusionarán con una nueva compañía llamada New Fox.

Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de Fox, fue impulsado en parte por vender los activos de entretenimiento de su empresa debido a la creciente competencia de compañías de ‘streaming’ como Netflix y Amazon.

Con la venta, Disney podrá competir mejor a medida que lanza sus propios servicios de transmisión, dado que va a adquirir grandes cantidades de contenido nuevo, incluidas franquicias como Alien, Avatar, Deadpool y X-Men, entre otros.