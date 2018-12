Con el lanzamiento del sistema operativo iOS 12 se decía que los dispositivos de la manzana darían un gran salto en cuanto a rendimiento y duración de la batería. Sin embargo, muchos usuarios se quejaron de que esta duraba menos con esa actualización.

someone who updated for the ios 12 feels like the battery life is not so good???

— namjin pics (@namjinpicsx) September 21, 2018