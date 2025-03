Hace unos días, el CEO de Apple, Tim Cook, sorprendió porque por medio de sus redes sociales anunció la llegada de un nuevo iPhone, el cual iba a ser bien similar al SE de hace algún tiempo, pero con las características del 16.

(Ver también: Advierten a cientos de usuarios de iPhone por cargador muy riesgoso que deben dejar de usar)

Dicho celular es el 16e, el cual tiene características muy llamativas como su cámara, que a diferencia de los que se lanzaron en septiembre solo tiene una en la parte trasera, y la batería, ya que es más grande y promete ser mucho más duradera.

Meet iPhone 16e, the newest member of the iPhone 16 family! #AppleLaunch pic.twitter.com/q9BHWxdYtN

— Tim Cook (@tim_cook) February 19, 2025