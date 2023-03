Las consolas de videojuegos PlayStation, entre ellas los modelos 4 y 5, tienen disponible una suscripción llamada PlayStation Plus o PS Plus, que ofrece diferentes funciones. El acceso a esta plataforma debe ser hecho suscribiéndose a una de las tres opciones que son la Deluxe, Extra o Essential.

PlayStation Plus tiene, además de los juegos del mes que pueden ser descargados por los jugadores, otras funciones especiales y premium, como pruebas de videojuegos sin tener que comprarlos, acceso al catálogo de juegos clásicos y contenido exclusivo en la apariencia de los personajes jugables.

Cuáles son los juegos de abril de PlayStation Plus

Para abril de 2023, PlayStation Plus trae los siguientes videojuegos que podrán ser descargados desde el próximo lunes 3 de abril:

Meet Your Maker

Es un videojuego de disparos en primera persona y fue desarrollado por Behaviour Interactive. El título tendrá su lanzamiento oficial el mismo día que estará disponible en PlayStation Plus. Para la suscripción podrá ser descargado en los modelos PS4 y PS5 de las consolas. Asimismo, saldrán versiones a la venta para computadora, Xbox One, Xbox Series X y Series S.

Sackboy: la gran aventura

Es un videojuego de plataformas, que quiere decir que está especializado en que el personaje debe caminar, correr, saltar o escalar sobre una serie de plataformas y acantilados con el fin de completar el juego. Fue lanzado en noviembre de 2020 y tiene a Sackboy como protagonista, un personaje que ya había aparecido en otros títulos.

Tails of Iron

Es un videojuego de rol en el que debemos emprender una aventura para recuperar el reino. Fue lanzado en septiembre de 2021 y su desarrollo estuvo a cargo de Odd Bug Studio.

Los videojuegos que abandonan la sección de Juegos del Mes son Battlefield 2042, Minecraft Dungeons y Code Vein. Después del 4 de abril, estos títulos ya no estarán disponible de forma gratuita para los usuarios de PS Plus. Recuerde que el precio de las distintas suscripciones de PlayStation Plus dependerá del tiempo de esta y de lo que contiene el plan.