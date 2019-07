El motor de Inteligencia Artificial de Facebook dejó ver que en lugar de las imágenes, a muchos usuarios les aparecían espacios en blanco con textos descriptivos, como ‘la imagen puede contener: gente sonriendo, personas en una boda, gente bailando o, simplemente, ‘gato’, como lo explica The Verge.

A veces, como señala BuzzFeed, la leyenda en lugar de la foto puede decir: ‘La imagen puede contener: una persona’ e incluso puede ser más específica: ‘La imagen puede contener: una persona, en primer plano’ o ‘La imagen puede contener: una persona, en traje de calle’.

Tanto el reconocimiento facial como de personas, animales y objetos se implementó en esa red social en el 2016, revela The Verge, medio que se cuestiona si esta información no está diseñada también para atraer anunciantes de una forma más focalizada.

Muchos están preocupados por la cantidad de información y datos que la Inteligencia Artificial puede extraer de una simple foto, así la compañía diga que la descripción de la foto sirve para ‘mostrárselas’ a personas con discapacidad visual.

Este trino muestra cómo se veían las descripciones de las fotos:

One nice thing about Facebook being utterly borked right now is it gives you a chance to see what its (very nice!) accessibility feature auto-alting images does.https://t.co/a3w9PcOosR pic.twitter.com/dnTXOih8Hp

— Dieter Bohn (@backlon) 3 de julio de 2019