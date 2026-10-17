Por: El Espectador

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Una misma canción puede ofrecer experiencias auditivas completamente distintas dependiendo del lugar y el dispositivo en el que usted la escuche. Este fenómeno, que muchas veces pasa desapercibido, está profundamente ligado a la acústica de los espacios y a las características técnicas de los equipos de sonido, como lo explicaron diferentes expertos consultados por El Espectador.

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Para entender cómo influye el entorno en la percepción de la música, Yeison González, capacitador regional de Sony, señala que elementos como las paredes, los pisos y los techos modifican el recorrido del sonido mediante reflexiones. Las ondas sonoras interactúan con estas superficies y regresan modificando el audio original, por lo que cada habitación o espacio abierto genera una experiencia única. Por ejemplo, cuando una canción se escucha en una habitación cerrada, el rebote del sonido en las paredes y el techo puede alterar la claridad de la música, mientras que en un espacio abierto, la ausencia de superficies reflectantes reduce estos cambios.

Anderson Oliveira, director de marketing de JBL para Suramérica, complementa esta idea resaltando que la posición del oyente y la interacción del sonido con el ambiente afectan directamente la percepción. Si el volumen o la reverberación en una habitación es excesiva, los detalles musicales pueden perderse, mezclándose voces e instrumentos hasta que la grabación original se vuelve difícil de distinguir. Oliveira diferencia entre reverberación —donde las reflexiones prolongan el sonido y se fusionan con el original— y eco —cuando se percibe una repetición clara y delimitada—, ambos capaces de transformar radicalmente la experiencia auditiva si no están controlados.

Otro punto clave son los sonidos graves, o bajos, que de acuerdo con González, interactúan de manera particular con las dimensiones de cada espacio. Así, un mismo parlante puede entregarle una sensación de profundidad en ciertos puntos de la habitación, mientras en otros parece perder fuerza. Estos bajos cumplen un papel fundamental en géneros musicales latinoamericanos, pero una presencia exagerada no garantiza mayor fidelidad si no hay un equilibrio general con medios y agudos.

Antes de comprar un parlante, los especialistas de marcas como TCL sugieren tener en cuenta aspectos como el tamaño del espacio, la potencia real necesaria, la calidad y el equilibrio del sonido, el tipo de uso (portabilidad o cobertura amplia) y las opciones de conectividad, ya sea bluetooth o conexiones físicas. Escuchar el parlante antes de adquirirlo y comprobar el balance entre todos los elementos de una canción garantizará una mejor experiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la acústica del espacio la percepción del sonido en una canción?

La acústica del espacio incide en la forma en que percibimos una canción debido a factores como la reflexión de las ondas sonoras en paredes, techos y pisos. De acuerdo con expertos consultados por El Espectador, estos rebotes pueden modificar la claridad y la riqueza de los detalles musicales, haciendo que una canción suene distinta en cada ambiente según el nivel de reverberación o eco presente.

¿Qué recomendaciones dan los expertos para elegir un buen parlante para cada espacio?

Según testimonios reunidos por El Espectador, lo recomendable es analizar el tamaño del espacio donde se va a usar el parlante, revisar la potencia adecuada (no solo el volumen), buscar calidad y equilibrio en el sonido y definir el tipo de uso (portabilidad o cobertura). Asimismo, es importante probar diferentes elementos de la música para verificar que bajos, medios y agudos se escuchen balanceados, además de considerar la conectividad, como bluetooth o cables según sus necesidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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