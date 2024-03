La inteligencia artificial, como ChatGPT, ofrece respuestas claves como la de qué aplicaciones se deben borrar del celular por ser peligrosas, entre otras preguntas que se le hagan.

Por eso, entre otras funciones nuevas que ha presentado esta herramienta, apareció una muy sencilla que permite que sus usuarios puedan escuchar en voz alta la información sobre las dudas expuestas.

La cuenta oficial de Open AI en X (antes conocido como Twitter) mostró una publicación en la que dejó en evidencia la manera tan sencilla en la que se puede aprovechar esta novedosa función.

ChatGPT can now read responses to you.

On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web – click the “Read Aloud” button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG

— OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024