Teniendo en cuenta que se han presentado muchos problemas de privacidad por archivos enviados, la aplicación sigue tomando cada vez más medidas de seguridad respecto al tema.

(Vea también: Cómo ganar dinero con la ayuda de la inteligencia artificial de WhatsApp)

Por eso mismo, desde hace varios meses se aplicó la visualización única para fotos, es decir, solo podrá enviarla una sola vez y luego se eliminará automáticamente.

Ahora, funcionará de la misma manera para las notas de voz y funciona de manera muy sencilla.

Cómo mandar notas de voz por WhatsApp para reproducir una sola vez

Utilizará el mismo procedimiento que hace cuando envía una nota de voz normal, pero antes de enviarla, le aparecerá un número uno en la parte superior, por lo que sencillamente le dará clic y le permitirá al remitente escuchar el mensaje una sola vez.

De esta manera, en dado caso que se esté hablando de un tema delicado, no podrá salir de la conversación y evitará grabaciones innecesarias porque no podrá la persona no volverá a reproducirlo.

(Vea también: ¿Cómo bloquear el acceso a WhatsApp web? Así puede hacerlo para que no le espíen por el PC)

Cómo aumentar la seguridad y privacidad en WhatsApp

Para proteger mejor una cuenta de WhatsApp, se recomienda seguir estos consejos:

No se debe compartir el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos con otras personas.

de la verificación en dos pasos con otras personas. Es recomendable activar la comprobación en dos pasos y proporcionar una dirección de correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvido.

y proporcionar una dirección de correo electrónico para recuperar el PIN en caso de olvido. También es aconsejable establecer una contraseña difícil de adivinar para el correo de voz, con el fin de evitar accesos no autorizados.

de adivinar para el correo de voz, con el fin de evitar accesos no autorizados. Se debe revisar regularmente los dispositivos vinculados . En WhatsApp, esto se puede hacer accediendo a Ajustes o Configuración > Dispositivos vinculados. Para eliminar un dispositivo vinculado, se debe tocar el dispositivo y seleccionar la opción de Cerrar sesión.

. En WhatsApp, esto se puede hacer accediendo a Ajustes o Configuración > Dispositivos vinculados. Para eliminar un dispositivo vinculado, se debe tocar el dispositivo y seleccionar la opción de Cerrar sesión. Finalmente, es importante establecer un código para el dispositivo y ser consciente de quiénes tienen acceso físico al teléfono, ya que quienes lo tengan podrían usar la cuenta de WhatsApp sin autorización.

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.