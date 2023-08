Una de las tantas emociones que despierta la música es la tristeza. Esta se produce en el cerebro humano por medio de un conjunto de atributos: letras que reflejen situaciones tristes, voces que pueden ser capaces de generar esta emoción y tonalidades menores que producen melodías melancólicas.

Para ChatGPT, que es consultado frecuentemente para preguntas de este tipo, “no existe una única canción más triste de la historia, ya que la percepción de la tristeza en la música puede variar según la experiencia y las emociones de cada persona”.

Teniendo en cuenta esta aclaración, arroja un listado de diez canciones, basado en lo que generalmente las personas califican como las más tristes. El tema que puntea es “Hurt”, del rey del country Johnny Cash, que originalmente grabó Nine Inch Nails, banda estadounidense de rock. Las melodías tristes, la vulnerabilidad de las voces y la letra forman una atmosfera total de tristeza.

Las otras canciones que menciona la Inteligencia Artificial, de la más triste a la menos, son “Nothing Compares 2 U” de Sinéad O’Connor, “Tears in Heaven” de Eric Clapton, “Yesterday” de Los Beatles, “Someone Like You” de Adele, “The Sound of Silence” de Simon & Garfunkel, “I’m So Lonesome I Could Cry” de Hank Williams, “Everybody Hurts” de R.E.M, “Hallelujah” de Leonard Cohen y “My Immortal” de Evanescence.