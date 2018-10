El teléfono funciona exactamente igual que un smartwatch, se sincroniza con el celular principal y posteriormente ya se pueden contestar llamadas y navegar por las ‘apps’ instaladas en él, señaló Mashable.

El dispositivo móvil de Palm tiene 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno y una mini batería de 800 mAh. La cámara trasera es de 12 MP y la frontal, de 8 MP. Su procesador es Snapdragon 435, ejecuta una versión completa de Android 8.1 y todas las aplicaciones de Google Play Store

La conectividad es USB tipo C, wifi, bluetooth 4.2, 4G y su pantalla tiene una lamina Gorilla Glass 3. Además, cuenta con certificación IP 68, esto quiere decir que es resistente al polvo y al agua (resiste hasta un máximo de media hora sumergido a 1,5 metros de profundidad).

We built Palm with a 12MP rear camera and 8MP front camera, so you can quickly capture that beautiful landscape or snap a quick selfie pic.twitter.com/eO7068c0Fb

— Palm (@palm) October 15, 2018