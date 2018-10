La asociación verá a Zihao, que representa al equipo de Royal Never Give Up (RNG) en ‘League Of Legends’, promocionando junto al ícono de la NBA y el actor chino Bai Jingting, la campaña ‘Dribble &’ de James en apoyo a su próxima serie documental ‘Shut Up and Dribble’ (‘Cállate y Dribla’) y la nueva línea de camisetas deportivas de Nike, informó SportsPro.

El lanzamiento de la alianza fue a través de la página oficial de la marca de ropa deportiva en la red social China Weico, mediante una publicación en el que se puede leer: “Grabar una película, hacer de CEO… la grandeza de LeBron no se queda en la cancha. También le ha dado a Uzi una gran motivación”.

Cabe destacar que a sus 21 años, Zihao es considerado uno de los mejores jugadores de ‘League of Legends’ del mundo. Recientemente ganó una medalla de oro en el título en los Juegos Asiáticos en Yakarta, donde se incluyeron juegos competitivos por primera vez en la historia.

El canal de televisión estatal chino, CCTV, transmitió un documental sobre la carrera de esports de Zihao antes de su aparición en los Juegos, motivo por el cual fue contactado por el gigante de ropa deportiva para ser el primer ‘gamer’ en incursionar en la marca.