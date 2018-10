Los problemas de YouTube se presentaron en la noche de este martes, porque no permitía ingresar en su versión móvil, aplicación y desde el navegador.

La cuenta oficial de la plataforma confirmó la caída a través de Twitter: “Estamos trabajando para resolver esto y se los haremos saber una vez que esté arreglado. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018