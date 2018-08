Si juega ‘Call of Duty: World War 2’ y se cruza en su camino con ‘Tj the blind gamer’, lo mejor es que huya si quiere seguir con vida porque tendrá ante usted un jugador ciego que carga a sus espaldas 7.600 asesinatos y quiere llegar pronto a los 10.000.

‘Tj’ aseguró a la página especializada Kotaku que regresó al mundo de los videojuegos después de perder la visión a la edad de 18 años. Además, explicó que utiliza señales de sonido para jugar juegos como la Segunda Guerra Mundial y Black Ops III.

Cuando perdí la visión e intenté volver a jugar a Call of Duty fue bastante difícil ya que nunca usé un auricular tanto como lo necesitaría sin mi visión. Lo cierto es que hay muchos ajustes que funcionan perfectamente para darnos accesibilidad a muchos jugadores discapacitados, y algunas mecánicas en el juego ayudan a obtener muertes mediante señales de audio.

En su canal de YouTube, tiene varios vídeos donde demuestra cómo puede usar los sonidos del entorno para navegar por los mapas de Zombies Chronicles de ‘Black Ops III’. El distintivo sonido de la máquina Gobblegum y el zumbido de las luces del techo pueden ayudarlo a atravesar los mapas del juego con facilidad.

Actualmente, ‘Tj the blind gamer’ tiene 19 años, reside en Utah, Estados Unidos, y es uno de los ‘gamers’ más reconocidos del circuito ‘Call Of Duty’, tanto así que quiere convertirse en primer jugador ciego en alcanzar el nivel más alto de Master Prestige en ‘Call of Duty: World War 2′.