Los rumores dicen que la nueva generación de AirPods estaba lista para lanzarse junto a una gran cantidad de productos y actualizaciones en un evento el 31 de marzo que Apple tuvo que cancelar por el coronavirus, según informó Jon Posser del canal Front Page Tech conocido por sus pronósticos, muy acertados, sobre Apple.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020