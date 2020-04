El primero es el iPhone 9, que finalmente se llamará iPhone SE según la filtración de un protector de pantalla de la marca Belkin, a la venta en el sitio web de Apple, según Gizmodo.

Este celular se ha visto envuelto en rumores debido a que, según 9toMac, es posible que el ‘smartphone’ salga a la venta por envíos en pocos días. También se han detallado posibles precios, colores y capacidad de almacenamiento.

More 2020 iPhone SE evidence: Belkin screen protector listed early for 4.7-inch display https://t.co/aKcyjA4cBT by @filipeesposito pic.twitter.com/M3xFOFHwy7

— 9to5Mac.com (@9to5mac) April 3, 2020