De acuerdo con 9To5Mac, hace pocas horas se descubrió un error en el software por un video que se viralizó rápidamente.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019