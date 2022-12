Tras algunos rumores que surgieron a principios de año, se ha confirmado que la gigante tecnológica ha iniciado el desarrollo de una adaptación televisiva de ‘God of War’ para su servicio de ‘streaming’ Amazon Prime Video, serie cuyo principal objetivo es lograr brindar a los espectadores una historia de Kratos -personaje principal de los juegos- que conecte con el público.

Por ahora los detalles adicionales no se han revelado, pero se conoció de manera oficial a través de la presidenta de Sony Pictures Television Studios, Katherine Pope, que la serie será producida en formato live action. Esto a la espera de conocer quiénes serán los miembros del reparto.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Según una sinopsis publicada por el portal Deadline, la historia estaría ligada al exitoso juego de God of War lanzado por Sony en 2018: “La serie sigue a Kratos, el dios de la guerra, quien, después de exiliarse de su pasado empapado de sangre en la antigua Grecia, cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard”.

“Cuando su amada esposa muere, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo separado para esparcir sus cenizas desde el pico más alto: el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”, añade.

Vale la pena mencionar que otros videojuegos populares tendrán adaptación con series que están en desarrollo. Tal es el caso de ‘The Last of Us’, que debuta el 15 de enero en HBO más adelante se lanzará una película de ‘Gran Turismo’ y una serie basada en ‘Horizon Zero Dawn’ en Netflix.