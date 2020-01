La función se lanzó inicialmente con siete símbolos, uno más de los que Facebook tiene actualmente. Además, Twitter también ofrece un par de opciones más originales como la llama de fuego o la manita hacia abajo.

La información de soporte para la nueva función señala que los usuarios pueden deshacer una reacción en cualquier momento, sin embargo, todos los participantes de la conversación reciben una notificación cada vez que agrega una interacción de este tipo a algún mensaje.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!

To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.

For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020