Así lo informó el diario británico The Times, en donde las investigaciones señalan que existen más de 30 casos de violación a niños desde el 2015.

“Están brindando a los depredadores sexuales y pedófilos un acceso fácil a los niños de Gran Bretaña”, agrega el medio, y explica que un menor de edad fue víctima de violación y maltrato por parte de 21 hombres que utilizaban una de estas ‘apps’.

El artículo continúa abajo

Así mismo, Cnet aseguró que el Secretario de Estado para la cultura, Jeremy Wright, está exigiendo una explicación razonable sobre las verificaciones de edades que hacen estas aplicaciones.

“Esto es realmente impactante y evidencia que las empresas de tecnología tienen que trabajar mucho más para proteger a los niños; voy a comunicarme con estas empresas para saber qué medidas toman para mantener a los niños a salvo, incluyendo sus sistemas de verificación de edad. Si la respuesta no me satisface, me reservo el derecho de ejercer acciones más duras contra ellos”, dice Wright, citado por el portal.