✔️• ¿Cuál es más saludable, el pan que contiene granos o el pan blanco? El pan con granos suele contener menos glucosa, un pan que contiene granos con alto contenido en proteína representa un beneficio para las personas que realizan actividad física, que se mantienen activos y que buscan construir y regenerar su masa muscular. ✔️• ¿Los panes saludables ayudan a mejorar la digestión? Cuando un pan está elaborado a partir de masas madre, el producto incluye altos contenidos de fibra, contribuyendo a una sana digestión y un buen tránsito intestinal. Además, la fibra aporta sensación de saciedad que disminuye niveles de colesterol y baja el índice glucémico del producto. ✔️• Consumir pan saludable ayuda a perder peso La pérdida de medidas, no solo está asociada al consumo de ciertos alimentos, está debe estar acompañada de una rutina de ejercicio recomendada por un profesional. Algunos panes elaborados con ingredientes como el ghee ayudan a la reducción del apetito al tiempo que aumentan nuestra energía para realizar actividad física y la función cognitiva. La mantequilla ghee está llena de antioxidantes, vitaminas y minerales que son solubles en grasa, lo que ayuda en la absorción de estos nutrientes. Tiene un perfil vitamínico único, es rica en vitaminas A, D y E, también vitamina K2 también conocida como menaquinona fundamental para tener unos huesos fuertes.