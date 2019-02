No recuerdo dónde lo vi, si en una avenida, en un pueblo o en el campo, pero se grabó en mi memoria apenas lo leí. No tengo paisaje para enmarcar la frase, pero desde entonces el lema de este colegio de primaria anónimo ha permanecido en mi mente: “Educación Artística en Valores para los Líderes de Mañana” (sic). Y se ha quedado conmigo no solo porque se trata de una pomposa y ambiciosa misión, sino porque reúne, de manera casi virtuosa, los términos más abusados en los eslóganes de la venta educativa hoy.

Los lemas nacen con las primeras universidades europeas del siglo 11 y representan el espíritu y la visión de mundo de las instituciones. Antes eran casi siempre en latín y solían profesar la ciencia, la sabiduría y la verdad, entre otros. Hoy, presentes en jardines infantiles, universidades de garaje y hasta en “validaderos”, suelen prometer la formación de líderes artistas con valores o alguna otra cosa por el estilo. Y aunque deben existir consignas muchísimo peores, la “Educación Artística en Valores para los Líderes de Mañana” es un ejemplo perfecto de la incoherencia a la que se ha llegado.

¿Qué es una educación artística? La definición del arte es hoy, después de las vanguardias y la crítica, un nudo imposible de deshacer. Entonces, ¿a qué aspiramos los padres cuando invertimos en una “educación artística”? ¿A que aprendan a vender dibujos y collares de pasta en el mercado de las pulgas? ¿O a que, por el contrario, aprendan a hacer instalaciones (con baberos, por ejemplo) y monten una feria (“Babearte”)? Igual con la música (¿Maluma, Petrona o La Pestilencia?) y las demás artes… ¿Y qué hay de los valores? ¿Se refieren a los religiosos, a los sociales o, bien, a los cívicos? ¿Qué tal que resulten ser los valores de la bolsa? (¿Dibujos del Dólar caminando por las nubes?) Y ni hablar del oxímoron del liderazgo, cuya “filosofía” divide a la gente en líderes y liderados. Si todos son líderes, ¿a quiénes lideran? Enredado para el profesor que le toca enseñarlo. “Mira: tú eres un líder… pero solo de ti mismo”.

En efecto los conceptos se pueden doblar hasta obtener resultados inesperados. Si echamos un ojo a la historia, notamos que en efecto ha habido hombres y mujeres que cumplen con la descripción de la divisa de aquel colegio de primaria. Un tal Adolf Hitler, por ejemplo. Fue artista antes de ser militante, líder y tenía valores (nacionalistas, pero valores). Ante el absurdo al que se ha llegado con los lemas educativos, a los padres solo nos queda cruzar los dedos para que las virtudes de las instituciones sean las que nosotros imaginamos. Bueno, eso y, por qué no, enseñar los dichosos valores en casa… formulados en un creativo y llamativo eslogan, claro está.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.