A veces es porque le toca (el fenómeno pasa por su casa o lugar de trabajo), otras por presión. No pocos encuentran grandes dificultades con el transporte público. Y, claro, están los que se unen con convicción a la protesta.

El resto de la sociedad tiene la facultad de decidir qué hacer. O paran o siguen su camino. Yo he resuelto tomar la segunda ruta. Para estar a la moda, me inspiro en el polémico video de la canción de Queen hecho en el año en que nací (1978) y que, curiosamente, hoy 40 años después varios de ustedes no podrán ver por cuestiones de censura. Antes de “darle play” aparecerá un mensaje diciendo “este contenido puede ser inapropiado para algunos usuarios”:

Yo lo encuentro apropiadísimo. ¡No paro! Tampoco quiero que me censuren. En estas líneas me desnudo como lo hacen las protagonistas de la movilización orquestada por la ‘Reina’ décadas atrás en Inglaterra. La razón: debo trabajar, escribir; construir.

Si tienen propuestas para mejorar la educación, el transporte y el trabajo en Colombia o, mejor aún, cuentan con soluciones concretas, manifiéstense, no se queden callados, no crucen los brazos. Organícense y tomen acciones más allá de unirse a las marchas.

Si no, lo mejor es que estudien –y no hay excusa de “si los dejan o no”: una cosa es ir a la escuela o a la universidad y obtener un título, otra muy distinta es ‘estudiar’, así nunca se gradúen–, trabajen, y, sobre todo: ¡Pedaleen!

“Bicycle, bicycle, bicycle

I want to ride my bicycle!”

Queen (Freddy Mercury)

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.