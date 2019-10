Desde pequeña me han fascinado los concursos en los que atletas de memoria podían aprenderse cientos de números en tan sólo cinco minutos -mi papá me decía que eso no tenía nada que ver con la inteligencia y al verlos decía que esas calculadoras humanas no tenían nada mejor que hacer y que, por fuerza, tenían que ser incultos- o me maravillaban genios como Mozart, quien dio cuenta de su memorización de oído del Miserere de Allegri con tan sólo catorce años.

Lo cierto es que la memoria me resulta apasionante porque se puede entrenar, y esto se ve cuando nos enfrentamos a intensos exámenes de conocimientos teóricos, y pensamos que no vamos a poder retener más datos, cuando en realidad sí podemos, porque la memoria se expande como esas maletas que tienen doble cremallera cuando la estamos llenando.

La ciencia ha descubierto que la memoria incluso aumenta partes del cerebro y lo moldea. El estudio de Eleanor Maguire a los taxistas en Londres, quienes para conseguir su licencia han de pasar por The Knowledge -un temido examen por el que deben saber ubicar 25 mil calles y que se practica desde 1865- encontró que estos taxistas habían desarrollado un mayor volumen en su hipocampo que es el lugar del cerebro donde se almacenan datos.

La memoria es una de las actividades fundamentales del cerebro y la salud. Pensamos que las personas pierden la cabeza cuando ya no tienen memoria, y se considera que el que tiene los recuerdos en su puesto está cuerdo. Sin embargo, los estudios sobre la memoria advierten que la memoria se divide por zonas.

Henry Molaison es un paciente de epilepsia que fue tratado con cirugía cerebral que se saldó con la extracción de una parte de su cerebro. Como consecuencia de esto, su capacidad de memorización se vio tan afectada que no lograba reconocer a sus doctores o moverse por su casa. Sin embargo Henry no olvidó algunas cosas, como por ejemplo montar en bicicleta, que se encuentra dentro de la categoría de memorias implícitas (eso que nunca se olvida) y también podía recordar que en 1929 la bolsa de Nueva York cayó estrepitosamente.

El problema de Henry se basaba en su memoria episódica. No podía recordar lo que había comido o dónde estaban su libro favorito.

Los escasos y recientes estudios sobre la memoria apuntan a que los recuerdos se deforman y se deterioran, pero se sabe poco sobre el por qué ocurre.

Reconstruimos la memoria episódica con otras memorias, recuerdos y datos que tenemos dentro, pero nuestra memoria es proclive al error. Esto explica por qué hay tanta variación entre el recuerdo de un día inolvidable para una persona y para otra.

Los científicos que estudian la memoria han conectado el que quien no puede recordar su pasado, difícilmente podrá imaginar su futuro, pues ambos tiempos generan la impulsos cerebrales en las mismas áreas.

Es necesario encontrar piezas del pasado para encontrar posibles futuros en nuestra imaginación. En este sentido, la enfermedad del Alzheimer es un auténtico quebradero de cabeza en cuanto a lo que pasa con la memoria, pues algunos pacientes consiguen recordar su infancia, pero no que están hablando con su hija, algo que resulta atroz y doloroso.

¿De qué manera impedir que la memoria se pierda? ¿Cómo prevenir que esto pase? De momento no hay un tratamiento para terminar con el Alzheimer.

Yanjaa Wintersoul, campeona de memoria, explica que cuida su excelsa memoria con rutinas de sueño, comida saludable y meditación.

Según la científicos hay algunos elementos que nos harán recordar mejor las cosas:

Conectar con la emoción que nos hizo sentir Conectar con el lugar (hay células de lugar en el hipocampo) Recordar la historia, pues es más fácil aprenderse una historia que palabras sueltas.

Que la memoria esté con nosotros mientras siga siendo útil.

