View this post on Instagram

Nuestro caso de #CLEO 🐾 Una perrita que duró muchos años en las calles, sin saber por cuantas cosas habrá pasado, sin recibir ayuda en mucho tiempo finalmente unos ángeles nos la entregaron y con ayuda de muchas personas logramos sacarla adelante. Sabemos lo difícil que es encontrarle una familia a nuestros peluditos mayores, Cleo tiene aproximadamente 8 años de edad, poco a poco sigue superando su tumor de sticker al lado de su nueva familia!💖 Dejo a un lado el miedo y ahora solo recibe/regala mucho amor, permanece con una sonrisa en su linda carita✨. #CambiaVidas