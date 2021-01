En la pasada columna compartí cuáles son las ventajas que encuentro al usar las aplicaciones de ligar y de encontrar pareja a través de las pantallas.

Empecé por lo bueno, porque como buena ‘coach’, incido más en lo positivo como factor de cambio, aunque no me puedo olvidar de las desventajas a la hora de valorar si es lo indicado para nosotros; y por eso he querido hacer esta columna para que seas consciente de qué es lo negativo a la hora de dejar tu corazón en manos de las apps actuales.

Creo que no todos somos iguales, y si bien es cierto que hay personas que son ideales para emparejarse por Internet, habrá casos en los que la experiencia no sea ni la más indicada para encontrar una pareja chévere, o quizá se tenga que hacer un modo mixto para comparar -esto sería hacer algunas citas convencionales y hacer un ‘dating online’ para ver cuál de los dos le trae resultados más satisfactorios.

En todo caso, es bueno darse una oportunidad si se cree que se está preparado para la experiencia, no sin antes evaluar los tantos negativos que podría conllevar, especialmente para los más románticos.

Desventajas de las apps para ligar

Veracidad: Así como hay muchos perfiles reales, también hay perfiles falsos navegando por estas apps. Mi consejo es que cuando te guste mucho un perfil, pases a la videollamada en algún momento para verificar que esa persona es quien dice ser.

Romanticismo en duda : los tiempos han cambiado mucho, y aprender a encender la llama a través de Internet puede conllevar su magia, pero los detalles a los que están acostumbrados los románticos presenciales, tendrán que ser sustituidos por canciones, emojis, o frases que inspiren amor. Puede ser una manera distinta (algo más fría para los veteranos que regalan rosas) pero yo lo que les sugiero es: tomar las apps como punto de partida , y ya en el directo, si la cosa promete, acudan a sus detalles como ramos de rosas, bombones, cartas, y regalos que se han de destapar. Estos nunca pasarán de moda.

Duele menos: al ser algo más automático, no se genera un vínculo real hasta que pasa el tiempo. Con esto quiero decir que si estás hablando con Luis el lunes y el viernes, pero el sábado te dijo algo que te chirrió, dejas de hablar con él y no deja de girar el mundo . No es grave. No hay que bloquearlo ni que decirle ninguna frase lapidaria. Si las cosas van bien en el ‘dating’ se sabe porque hay comunicación, y si no la hay, no duele tanto como cuando estás quedando en presencial.

Si tú estás buscando el amor, lo mejor es que lo digas con las palabras que consideres adecuadas. Si esa persona que te ha gustado te dice que está buscando diversión: huye. NO ES PARA TI. Si hay mentiras en lo que te ha dicho: corta la comunicación. Si la foto no tiene nada que ver con lo que te muestra, enciende tus alarmas.

Si descubres que está casado y decía que era soltero, o que tiene hijos y te había dicho que no: este no es el lugar para repartir el perdón cristiano, quiero decir, puedes ser implacable en tu búsqueda de un perfil serio y honesto y cortar por lo sano.

