María Paula Rivera es profesional en medicina estética, láser y antienvejecimiento. La conocí hace varios meses y, hasta antes de la pandemia, me ayudó muchísimo a mejorar la apariencia de la piel de mi cara.

No he sido juiciosa con los cuidados que debemos tener con la piel, especialmente del rostro. De hecho, hace muy poco tiempo empecé a usar bloqueador solar, jamás me desmaquillaba y, durante años, me puse a merced del sol hasta quedar rostizada de pies a cabeza.

Pero, como casi todo en la vida, siempre hay una primera vez. Una noche, me colé entre una charla de señoras de unos cincuenta y tantos años en las que comentaban la importancia de sus rutinas de limpieza, de sus mascarillas y de sus tratamientos de belleza. Cuando me preguntaron ¿y tú qué haces? me quedé pensando. Hasta hace muy poco, solo había empezado a limpiar mi cara con agua micelar y a ponerme bloqueador todas las mañanas.

La charla se iba poniendo interesante. Dentro de las cosas que se quedaron en mi cabeza fue la frase en la que decían que la juventud llegaba hasta los 30 años. Y, por favor, no se lo tomen literal. Lo que pasa es que luego de esta edad, las mujeres solemos tener un cambio importante en nuestra apariencia. Las dietas no tienen el mismo efecto y bajar de peso es cada vez más difícil. También, se empiezan a asomar las primeras canas que brillan con intensidad en la parte superior de la cabeza. Además, vemos cómo se acentúan nuestras líneas de expresión, aparecen manchas sin son ni ton y, por su fuera poco, se abren los poros. Sí, llegan a hospedarse los primeros signos de la edad.

No todos los anfitriones somos amables con esta visita. Admiro profundamente a quienes dicen que reciben con amor y gratitud los kilos de más, los cabellos blancos y las arrugas, entre otras cosas. Yo no. Tampoco me importa si me tachan de superficial. La vejez llegará, ojalá, pero no ahora. Mientras pueda, haré lo posible por retrasar sus huellas, eso sí, con responsabilidad y equilibrio. No quiero ser una vieja de piel estirada y repleta de botox.

Lo cierto es que, hasta antes de esa noche, no me había mirado en el espejo tan de cerca y con tanto detalle. Después de escuchar diferentes teorías, tratamientos, mascarillas y tantas otras cosas que hacemos por vanidad, entendí que debía empezar a cuidarme más si, de verdad, quería continuar ‘comiéndome los años’.

Desde entonces soy más detallista con la limpieza de mi cara, con su hidratación, con su cuidado. Sigo de cerca los consejos de la doctora Riveros. En una de nuestras conversaciones le pregunté si desde casa y con productos naturales podríamos cuidarnos el rostro y no solo me dijo que sí, también me compartió 6 de sus mejores mascarillas caseras.

Sin embargo, me advirtió la importancia de aclarar que aunque los tratamientos naturales no tienen la misma efectividad e impacto que los productos especializados, son un buen apoyo para cuidarnos en casa. Ahora bien, ninguno de estos ungüentos son aptos para personas con afecciones dermatológicas.

También es importante aplicarlos frescos. Por eso solo prepara la cantidad que vas a usar.

En las mañanas…

“Generalmente, al levantarnos vemos la piel de nuestra cara grasosa y con los poros más abiertos. Es por esta razón que debemos limpiarla y, para hacerlo, recomiendo un jabón especial para el rostro a base de leche o avena”, dice Rivera.

Una vez esté limpia la piel, es necesario hidratarla:

Mascarilla hidratante de pepino cohombro y aloe vera:

Ingredientes:

1/2 pepino cohombro sin piel

1 cucharadita de aceite de coco (derretido) o miel

2 cucharaditas de aloe vera

Procedimiento:

Ralla o licua el pepino hasta convertirlo en papilla. Incorpora el aceite o la miel y el aloe vera y aplica la mezcla en el rostro durante 30 minutos. Lava con agua fría.

“Esta combinación nutre la piel debido a que el pepino tiene una alta concentración de agua, colágeno y elastina”, agrega Rivera.

Luego de finalizar la hidratación es vital la aplicación de bloqueador solar, así no salgamos de casa.

Para cerrar poros

Hielo y aloe vera

Ingredientes:

Bolsa plástica

Pañuelo

Hielo

Aloe vera

Procedimiento:

Pon el hielo en la bolsa plástica, envuelve en el pañuelo y colócala sobre el rostro por 10 minutos. Aplica el aloe vera por 10 minutos más y retira con agua fría.

Para tener un tono más uniforme

Mascarilla de cúrcuma y leche de almendras

Ingredientes:

1 cucharada de cúrcuma en polvo

3 cucharadas de leche de almendras

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

Procedimiento:

Mezcla los ingredientes y aplica la mascarilla en el rostro. Deja actuar por 20 minutos.

“Es una composición rica en antioxidantes. Es, además, antiinflamatoria y antiséptica logrando darle luminosidad a la piel”, comenta.

Para el acné, las espinillas y puntos negros

No apta para acnés severos

Mascarilla de avena, yogourt y miel

Ingredientes:

1/3 taza de avena

1 cucharada de yogur natural

1 cucharadita de miel

Procedimiento:

Mezcla todos los ingredientes y aplica en el rostro durante 20 minutos. Retirar con agua fría.

“La avena tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias, el yogurt un pH ácido que ayuda a exfoliar suavemente y, a su vez, a controlar la infección; mientras que la miel es antiséptica”, señala Riveros.

Para las pieles excesivamente grasas

Mascarilla de naranja y yogur natural

Ingredientes:

Cáscara de naranja

1 cucharada de yogur natural

Importante:

Esta mascarilla debe hacerse por las noches y debe retirarse muy bien porque al ser cítrica podría generar manchas al contacto con la luz o el sol.

Procedimiento:

Pon a secar las cáscaras de naranja unos 2 o 3 días bajo el sol. Luego, pásalas por un procesador hasta volverlas polvo y mézclala con el yogur hasta obtener una textura pastosa. Masajea unos segundos y déjala actuar por 20 minutos. Lava con abundante agua fría.

“Esta mascarilla es perfecta para limpiar profundamente los poros y retirar los excesos de grasa. Además, la cáscara de naranja contiene vitamina C , calcio , potasio y magnesio, que nos ayuda a proteger la piel de los radicales libres y el daño celular”, advierte la especialista.

Para exfoliar y retirar las células muertas

Mascarilla de almendras y yogur

Ingredientes:

Almendra picada (2 cucharadas)

Yogur natural

Aceite esencial de limón (2 gotas)

Procedimiento:

Integra todos los ingredientes, revuelve bien y aplica la mezcla dando suaves masajes, durante uno segundos, en el rostro. Deja actuar por 15 minutos y retira con agua fría.

5 recomendaciones profesionales para una piel impecable

Usa bloqueador solar 3 veces al día. Los horarios, idealmente, son: 7 a.m, 11 a.m y 3 p.m. Aún cuando el maquillaje tenga bloqueador solar incorporado, debe usarse el filtro solar normalmente. Todas las pieles deben hidratarse, sin importar que se trate de una piel grasa. La exfoliación debe hacerse de manera ocasional y jamás con azúcar porque ocasiona lesiones en la piel. La limpieza facial no debe limitarse al uso de toallitas desmaquilladoras, porque no alcanzan a realizar la higiene profunda necesaria para tener una piel sana.

