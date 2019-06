Mientras el gobierno de Venezuela ha socavado abiertamente las libertades individuales de sus ciudadanos, el de Colombia tiene un asomo autoritario que se manifiesta en la promoción de la censura previa y que la sociedad en su conjunto debe contener.

La autocensura de la publicación del documento oficial sobre las metas de letalidad en el ejército que se abstuvo de publicar la revista Semana al parecer para congraciarse con el gobierno y que sí hizo público el New York Times, terminó convirtiendo en “falsos positivos” algo que al parecer no ha ocurrido.

Quienes han celebrado la salida del país de Nicholas Casey, -antropólogo de la Universidad de Stanford y periodista del New York Times- que publicó la investigación, y la de Daniel Coronell por cuestionar la autocensura de la revista Semana al no publicarla, no entienden que acallar cualquier voz así sea incómoda y contraria es también renunciar a su propio derecho ciudadano a hablar, cuestionar y disentir.

Han intentado desviar la atención atacando entonces la credibilidad del periodista y del medio atribuyendo a George Soros como accionista del New York Times, – también lo ha sido de Facebook y Netflix-, una práctica conspirativa sobre la sociedad abierta que tiene como objetivo la política colombiana.