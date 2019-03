Con esa cantidad de hechos que nos atropellan las veinticuatro horas y que están a la vista del celular parece que no hay tiempo. Vivir en esta era de la hiperinformación, no es fácil.

Se trata de un aluvión de noticias, todas urgentes, inmediatas, sino es el video o la foto de un amigo, es el chat con la familia, o el meme, el chiste y la burla del momento, entre un montón de cosas casi todas importantes, y así se van los minutos, las horas, los días, los años.

Créame que lo he intentado dejar, pero no puedo. Vuelvo a él. Una y otra vez. Si no es el Twitter, es Facebook, sino el chat con varios a la vez. Además, comento noticias, posteo cosas, leo un montón.

Me prometo que no lo haré más, que dejaré el celular y seré normal como lo fui una vez. Pero que va. Vuelvo y lo cojo con la pila a punto de acabarse y me conecto a un toma corriente. De nuevo aislado, soy consciente de una realidad que las sociedades que nos precedieron ni siquiera podrían imaginar.

Una persona promedio está no menos de seis horas y medias cada día al frente a la pantalla consumiendo datos. Bastante, si se tiene en cuenta que en Colombia cada habitante tiene dos aparatos según las estadísticas.

Pero si se va luz o hay una tormenta electromagnética y nos quedamos sin la posibilidad de usar estos aparatos como está pasando en Venezuela, dejaríamos de ser tan pendejos, seguro.

Todo esto para afirmar que a los bogotanos nos llegó el impuesto de valorización y el predial, que en mi caso sobrepasa los cinco millones de pesos. Y me sorprende que nadie chistó por los cobros desbordados de esta Alcaldía pero luego recuerdo que estamos ‘bombardeados’ con miles de noticias sobre Venezuela, muertos por violencia, accidentes de tránsito en la ciudad, los problemas jurídicos que descubrió el gobierno actual en la JEP.

Entonces vuelvo y me pregunto: hasta cuándo vamos a seguir siendo tan pendejos?

