Nos hicieron creer que las únicas habilidades que hay que tener para desarrollarse y crecer en el ámbito laboral son las asociadas con los conceptos, la teoría, las técnicas, y lo que se pueda evaluar y medir. Lo cierto es que la realidad es otra.

Estudiosos en la materia como Daniel Goleman y Peggy Klaus afirman que poco servirá tener un alto coeficiente intelectual (IQ por sus siglas en inglés), si éste no es complementado por el buen desarrollo de una Inteligencia Emocional y de habilidades blandas básicas, que se desarrollan y se mejoran con la práctica, permitiéndole convertirse en un futuro muy cercano, en ese líder que requiere su organización, desarrollando capacidades personales como el trabajo en equipo, la buena toma decisiones, confianza, creatividad y comunicación asertiva, entre otras que a continuación explicaremos al detalle.

Empatía: Una de las habilidades más importantes de desarrollar para construir buenas relaciones con los demás, está basada en la buena capacidad de comprensión de nuestro interlocutor y por ende en el buen entendimiento del mismo. Esto en definitiva genera vínculos de afinidad, logrando una buena conexión, siendo este el propósito principal de generar dicha habilidad.

Comunicación Asertiva: De nada nos sirve comunicar si no lo hacemos asertivamente. Debemos saber cómo comunicamos con nuestro interlocutor, empezando por ser un buen escucha, entendiendo quién es y en qué contexto está, para así poder personalizar la comunicación, ya que de nada sirve que el mensaje se entregue si nuestro interlocutor no lo recibe de la manera correcta. Cabe precisar que si el mensaje no se entiende la culpa no es del receptor, sino del emisor.

Positivismo: Nada peor que una persona que esté siempre viendo el vaso medio vacío, los problemas en todo y la mancha negra en cualquier tipo de proceso. Que vivan en cambio y se multipliquen, las personas que visualizan el éxito en vez de los fracasos, que ven el lado amable siendo realistas y enfocados, que rompen paradigmas en su vida diaria y se permiten tener un crecimiento constante.

Autogestión: Es imposible saber cómo gestionarse asertivamente, si no se conoce, más que lo mínimo, lo suficiente. La buena autogestión se da a partir del buen autoconocimiento. Cuando entendemos lo que somos, tanto en lo positivo como en lo negativo, nos damos el valor que tenemos, le apostamos a crecer, a ser mejores cada vez y a potenciar todo lo que nos hace únicos.

Liderazgo: El líder no necesariamente es el jefe. Es más, hay jefes que definitivamente no tienen la cualidad de ser líderes. El liderazgo tiene una connotación altamente positiva. El líder es guía, promotor, buen escucha, facilitador y en definitiva, es unión hacia el éxito generalizado y no propio, ya que tiene una cualidad para destacar y es el ser agradecido.

Análisis Crítico: Es indispensable hacer una crítica constante, pero altamente constructiva. Se deben comprender los retos enfocándose en la soluciones y en los diversos procesos para el crecimiento.

Creatividad: Las personas innovadores y creativas son altamente valoradas y requeridas en todas las áreas de las organizaciones. No nos limitemos a pensar que la creatividad es para los diseñadores y publicistas, la creatividad y la innovación deben ser una constante en nuestro día a día laboral.

Redes de trabajo: Cuando se construyen redes de trabajo hacia un fin común, la colaboración, la sinergia y trabajo en equipo son indispensables para lograrlo. ¿Cuáles son las suyas?

Desarrollo multicultural: Es importante ser promotor de crear un sentido de conciencia cultural entre su equipo de trabajo. Aprender a pensar de otra manera, estar abierto a distintos puntos de vista y ser tolerante y cooperativo, le va a permitir abrir su visión y pensar y resolver problemas de maneras distintas. “Cuando una variedad de puntos de vista son tenidos en cuenta para la resolución de problemas, se puede llegar a soluciones nuevas e innovadoras” Josh Greenberg, presidente de AlphaMeasure Inc.

Resiliencia: Tomar actitudes positivas frente a las adversidades, superar los obstáculos, aprender de los mismos y tener la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles, es lo que cada día más requieren las organizaciones de sus colaboradores. Personas que logren recuperarse fácilmente, que sean perseverantes, tengan esperanza, tenacidad y desarrollen acciones que permitan avanzar, siendo flexibles y focalizados, aun con múltiples cambios.

Automotivación: La motivación propia es la que jamás nos puede faltar. Ésta es la que alimenta la confianza, la que nos vuelve a poner en marcha y le apuesta al éxito y a alcanzar los objetivos planteados. Pueda que se nos acabe la gasolina externa, pero si contamos con un combustible sólido tendremos de sobra para seguir por el camino que planteamos desde un inicio.

Pasión: Solo si nos identificamos con esta frase de Confucio: “Si haces lo que amas nunca trabajarás un día más en tu vida”, vamos a ser realmente felices. Ya no esperaremos el viernes con ansias, ni el lunes será el peor día de la semana, no contaremos los días para tener vacaciones ni esperaremos a que sea nuestra hora de salida para irnos corriendo todas las tardes. La pasión con la que hacemos las cosas es el amor que le ponemos al hacerlas, es el motor que nos permite lograr el éxito y tener un gran sentido de pertenencia por las mismas. Mi gran consejo es, si no lo siente aún, está a tiempo de encontrarlo.

En suma, de muy poco le servirá ser un genio si no complementa su conocimiento con las habilidades blandas; que de blandas no tienen nada, porque son fundamentales a la hora de conseguir el éxito no solo en el ámbito laboral, también en el social y por supuesto en el personal. Recuerde que nunca es tarde, que siempre hay nuevas oportunidades y que usted es el único que se pone los límites y, por ende, el único que avanza hasta donde quiera llegar.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.