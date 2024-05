El presentador Piers Morgan ha anunciado que entrevistará en su programa a la abogada escocesa Fiona Harvey, la mujer que supuestamente acosó a Richard Gadd, protagonista y creador de la serie de Netflix ‘Bebé reno’. “La mujer que inspiró el fenómeno televisivo del año rompe su silencio en el estreno mundial de Piers Morgan Uncensored. Dejará las cosas claras después de ser desenmascarada por los fans de la exitosa serie”, reza la promo de la entrevista.

Esta no es la primera entrevista que concede Harvey, que ya habló anteriormente con el Daily Mail. “Ahora está usando ‘Bebé reno’ para acosarme. Soy la víctima. Ha escrito una maldita serie sobre mí”, lamentó la mujer, que calificó la serie como una manera de “intimidar a una mujer mayor en la televisión para conseguir fama y fortuna”.

*WORLD EXCLUSIVE*

The real-life Martha from Baby Reindeer breaks cover and gives me her first TV interview about the smash hit Netflix show.

Fiona Harvey wants to have her say & ‘set the record straight.’

Is she a psycho stalker?

Find out tomorrow on ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/MxaE5SEiTa

— Piers Morgan (@piersmorgan) May 8, 2024