El puente festivo para muchos viajeros en Colombia no comenzó de la mejor manera, ya que para aprovechar el fin de semana completo muchos compraron vuelos en la noche de este viernes primero de noviembre, pero las condiciones climáticas no han sido las más favorables y por eso varios vuelos se han atrasado o, incluso, cancelado.

Es más, según videos conocidos por Pulzo, se puede ver que en las zonas de ‘check-in’ de Avianca, por ejemplo, hay una fila bastante grande de personas buscando una solución para poder viajar, pero hasta ahora no reciben una respuesta adecuada.

Vuelos en El Dorado han sido cancelados y reprogramados por condiciones climáticas. Así está la situación actualmente: pic.twitter.com/2hkAZ83crA — Pulzo (@pulzo) November 1, 2024

De hecho, muchas personas han reportado en sus redes sociales que las distintas aerolíneas no saben qué responder porque al final no es algo controlable, teniendo en cuenta que las lluvias, vientos y demás no son un tema que se pueda solucionar.

Ayer @avianca canceló mi vuelo Bogotá Cartagena asignado otro con retraso de 1 hora, hoy, de vuelta lo vuelven a hacer, cuando llego a Bogotá, mi vuelo Cúcuta ya despegó. Acá estamos en fila buscando solución. Una verdadera tortura. — Rafael Caceres N (@rcn162) November 1, 2024

Señores @avianca como juega con un usuario, le venden un tiquete para hoy a las 7 pm y cuando el usuario llega a realizar chek resulta que el vuelo es para mañana 10:30 am , una falta de respeto con el usuario , con su tiempo , su dinero y esta gente sin ningún control — Roberto Luis Angulo (@RoberluisAC) November 1, 2024

Hola @avianca increíble lo siguiente ; 1. AV9343 con 3 retrasos. Nos cambian a:

2. AV9375 con 1 retraso. Y ahora, la conexión:

3. AV9533 ya con retraso. ¿Van por el Guinness Wolrd Records? Porque sino es así, créanme que van por buen camino. — Juan F. Uribe García (@JuanUribeG) November 1, 2024

@avianca siendo avianca 😤 Vuelo hoy programado 20:06

Llega un mensaje a las 14:38 su vuelo se reprogramo para MAÑANA a las 5 am 😤 El motivo : “Condiciones climáticas” adjunto foto del cielo bogotano a las 4 pm 🤬 Curiosamente todas las demás aerolíneas si vuelan a mi… pic.twitter.com/vQMu02H54l — endocrinorosero (@endocrinorosero) November 1, 2024

Qué dijo Avianca por el retraso de los vuelos en El Dorado

En un comunicado compartido por Avianca desde las 8:44 de la mañana, la compañía explicó que con la idea de proteger a los pasajeros por las condiciones climatológicas, se tomó la decisión de que se puedan hacer cambios de vuelos sin costo para volar hasta 30 días después del itinerario original.

#AtenciónPasajeros. 🚨 Debido a las condiciones meteorológicas en Colombia, esta información es para ti: 👇 pic.twitter.com/mGMIYExkeC — avianca te guía (@aviancateguia) November 1, 2024

Además, la compañía, en diálogo con Pulzo, explicó que esto no es un tema solamente de Avianca, sino de todas las aerolíneas que tienen vuelos nacionales para esta noche.

