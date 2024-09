Un caleño, el pasado 11 de septiembre, viajó desde Cali a Bogotá hasta el aeropuerto El Dorado, desde donde se disponía a tomar otro vuelo con destino a París. Pero cuando ya se encontraba en el avión, lo que parecía un vuelo común y corriente para el joven se convirtió en una pesadilla: le habían cambiado la etiqueta de su maleta.

(Lea también: Baños exclusivos para mascotas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá)

Lo hicieron bajar de la aeronave, ya que era requerido por la Policía y su pasaporte fue retenido.

“La Policía le dice a uno de los funcionarios: ‘Este pasajero ya no va a volar, por favor remuévalo del vuelo’. Ahí yo me empiezo a preocupar demasiado porque, por una extraña razón, me estaban bajando del vuelo”, relató a TuBarco.