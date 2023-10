En la mañana del sábado 14 de octubre, como parte del evento October Big Day, el Jardín Botánico de Bogotá organizará una actividad de observación de aves abierta tanto a expertos como a aficionados. Esta coincidirá con un eclipse solar anular que podrá ser visible en Bogotá desde las 11:48 a. m. hasta la 1:36 p. m., según el Observatorio Astronómico Nacional.

Es importante mencionar que el Jardín Botánico de Bogotá se destacó como el lugar preferido por los observadores de aves en la ciudad. Este reconocimiento se basó en la identificación de 56 especies diferentes durante el Global Big Day, que tuvo lugar en mayo de este año.

En un entorno natural al aire libre, un equipo de educadores ambientales guiará a los visitantes en una oportunidad para presenciar cómo el comportamiento de todos los seres vivos, incluyendo las personas, se modifica debido a un oscurecimiento temporal y poco común. Esto ocurrirá cuando la luna se interponga entre el sol y la tierra, creando un fugaz “anillo de fuego” que durará solo unos minutos.

Aquellos que elijan presenciar el eclipse dentro del Jardín Botánico de Bogotá deberán seguir las recomendaciones de protección ocular, ya sea mediante el uso de filtros adecuados o a través de la observación por métodos indirectos.

Es importante señalar que se recomienda adquirir lentes o filtros de fuentes certificadas para garantizar la seguridad de los ojos y la visión en general. El uso de elementos no certificados podría representar un riesgo para la retina y causar daños irreversibles.

Plan familiar 2 en 1

Para unirse a la actividad de observación de aves, conocida como “pajareada”, se requiere que los interesados se registren a través del formulario disponible en este enlace. Debido a la limitación de binoculares y la programación de grupos de hasta 25 personas que se desplazarán por los senderos y rutas designadas dentro del Jardín, se aconseja a los asistentes que cuenten con sus propios binoculares los traigan para la actividad.

Avistamiento de aves / Cortesía Jardín Botánico

Esta actividad es gratuita para aquellos que se registren y asistan entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. Posterior a ese horario, los visitantes deberán pagar la tarifa de entrada regular al Jardín. Es importante que los padres o adultos responsables supervisen que los binoculares, tanto los prestados como los personales, no sean utilizados para mirar el eclipse.

“A través de la práctica del aviturismo el Jardín Botánico busca consolidarse como un ícono de turismo de naturaleza, capaz de ofrecer experiencias memorables a los visitantes nacionales y extranjeros”, afirmó la directora del Jardín Botánico Martha Liliana Perdomo Ramírez.

Además de la observación del eclipse, el Jardín Botánico ha organizado otras actividades presenciales como parte de su programación académica y cultural para este día. Estas incluyen un taller de ilustración de aves, un curso básico sobre polinizadores y un taller de arte al natural que enseñará a confeccionar una máscara de búhos utilizando materiales simples al alcance de todos.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.