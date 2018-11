El relato que la usuaria Panda (@dismorfobia) cuenta que hace 4 meses terminó su relación con el exnovio violento y que por estos hechos lo denunciará por maltrato físico y sicológico.

Ella y un amigo se encontraban haciendo fila para pagar el parqueadero junto al almacén Carulla de la calle 85 con carrera 15, en el norte de Bogotá, cuando el hombre se les acercó y los atacó sin razón alguna. El hombre la agredió delante de todos.

Estas son las fotos publicadas en la cuenta de Twitter, en las que la mujer denuncia el ataque sobre ella y su acompañante, que presuntamente ocurrió el pasado sábado 3 de noviembre:

Hace 4 meses terminé con mi ex novio, anoche en el parqueadero de Carulla de la 85 yo estaba haciendo la fila para pagar el parqueadero con un amigo que estabamos hablando y me encontré con mi ex, sin razón aparente se lanzó a pegarnos y nos atacó en la fila al frente de todos. pic.twitter.com/aZit60RInT

— Panda. (@dismorfobia) November 3, 2018