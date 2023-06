Este sábado el gremio de propietarios de buses de la ciudad determinará si para la operatividad o por el contrario continúa con el normal funcionamiento de rutas, esto dependerá si la administración local les da garantías a sus propuestas.

(Vea también: Reabren paso en vía al Llano, entre Bogotá y Villavicencio, pero no de manera permanente)

En medio de un encuentro en el teatro Rosita Hoyos entre la Secretaría de Movilidad y propietarios de busetas, se concluyó que de no haber claridades, garantías y equidad en el nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), la circulación de los vehículos se detendría, el gremio habló con este medio y manifestó su preocupaciones y descontentos.



Qué exigen buseteros de Villavicencio

En entrevista con Valerio Díaz, representante de propietarios de busetas, indicó que las exigencias a la alcaldía se basan en la reclamación de garantías de los dueños de las empresas de vehículos de transporte público masivo en el nuevo proyecto SETP que se pretende implementar en la ciudad.

Una de las principales garantías que fueron puestas sobre la mesa, precisa que la tabla de precios de venta, renta e indemnización de los vehículos de la flota actual de transporte de Villavicencio, aparezca en un decreto antes de la conformación del ente gestor.

Es importante señalar que la tabla de precios significa el valor por el cual saldrían los buses tradicionales de circulación por buses totalmente eléctricos.

Aseguran los voceros y líderes que es importante contar con las garantías en el nuevo SETP para tener la seguridad que la administración municipal será quien pague el dinero de la tabla de precios, y no correr el riesgo de que, “venga un privado o un tercero, se pierda la plata, o quiebre y nunca pagaron”, mencionó uno de los asesores del gremio.

Otra de las preocupaciones es que los propietarios pretenden mantener los intangibles como el goodwill y la reputación que tienen como empresa que se ha posicionado durante más de 40 y 50 años, por tal motivo exigen un valor justo.

“Tenemos muchas preocupaciones porque no hay claridades con la administración municipal, nos presentaron un decreto donde nos han dilatado tres reuniones de la mesa consultiva, entonces no son claros si nos aprueban nuestra tabla de precios o no”, señaló Valerio. Los propietarios necesitan conocer además quién sería el ente gestor y cuál sería su tarea, si suscribir el contrato de cofinanciación lo cual decía el radicado en la alcaldía o ser responsable de gestionar el sistema y no la cofinanciación, tal cual como mencionó el secretario de Movilidad, Mauricio Frías.

“El ente gestor es y será una entidad 100% pública”, precisó Mauricio Frías, secretario de Movilidad.

(Lea también: Alarmante dato sobre robo de motos en Villavicencio, que aumentó 94 % este 2023)

En charla con el concejal Hanner Sabogal, aseveró que, no hay claridad frente a la participación, incidencia o de qué manera se incluyen a las empresas, conductores y propietarios en esa sociedad por acciones simplificada radicada en el proyecto de acuerdo ante en el Concejo Municipal por el nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público.

El final del encuentro concluyó el gremio que presentarán sus propuestas hoy jueves y el sábado, si durante esas jornadas no se llegan a los acuerdos pretendidos, se irán a paro.