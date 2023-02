Muchas han sido las denuncias en los últimos meses por parte de conductores que se movilizan las vías de Villavicencio sobre una práctica que lleva a cabo un grupo de jóvenes en bicicletas.

Entidades y dependencias de la alcaldía de Villavicencio tuvieron un encuentro entorno a una problemática que va en creces y que pone en riesgo la vida de los adolescentes y jóvenes de la ciudad. Conocimos las impresiones de fuentes oficiales, la de los jóvenes deportistas y la de expertos respecto al ‘gravity bike’.

Para generar contexto, el ‘gravity bike’ es un deporte extremo de alto riesgo, que apenas el año pasado cobró la vida de dos menores de edad en la capital del Meta, mientras que a nivel nacional superó las 35 muertes, siendo Antioquia, el departamento con más casos.

La dinámica de esta práctica consiste en des­cender por carreteras empinadas en bicicletas de 80 centímetros de alto por un metro de lar­go la mayoría tienen el sillín modificado, por lo general, tapizan una tabla plana con caucho, y eso les figura como silla ergonómica.

El manubrio también es alterado, de tal manera, que sus brazos vayan rectos y les favorezca el viento para la descolgada en la que alcanzan los 50 y hasta 70 kilómetros por hora. Lo tétrico del caso y lo que refleja el nivel de osadía, es que los jóvenes primero hacen el ascenso hasta lo más alto de su ruta, sosteniéndose de las tractomulas.

Como ya se precisó, las autoridades el año anterior reportaron el deceso de dos menores y un joven que apenas había cumplido los 18 años, los cuales practicaban esta actividad, por ende, se pensó desde la administración municipal en compañía de entidades correspondientes tratar el tema y socializar con más de 200 jóvenes que hacen ‘gravity bike’.

De acuerdo al secretario de Movilidad, Mauricio Frías, la idea es que estas personas opten por practicar deportes seguros, como Bicicross, Stunt (acrobacias en motocicleta o bicicleta), y calistenia.

“Lo más importante es caracterizar el grupo de muchachos, identificar que otras actividades en las que no solo quemen adrenalina sino que les pueda interesar realmente para que eviten estas prácticas que ponen en riesgo sus vidas”, expresó el funcionario.

En el encuentro se contó con la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría de Movilidad y Gestión Social, los institutos de Deporte y Recreación del Meta y Villavicencio, y líderes de los grupos de niños y adolescentes que practican ‘gravity bike’.

Este medio conoció algunas reacciones de jóvenes que consideran que de alguna manera las propuestas para que dejen de practicar ‘gra­vity’, son inútiles, pero a otra mayoría les llama la atención y hasta se pien­san de forma reflexiva.

Darwin, tiene 16 años, y hace un año conoció el ‘gravity’, su fascinación fue sentir la adrenalina en los descensos o los “azotes” como ellos le dicen. Es partidario de las alternativas que propusieron las entidades, indicó que a veces considera desistir por los riesgos que se asumen en cada aventura que emprende, por lo que se ha inclinado a practicar Stunt.

“Es una chimba y todo pero uno piensa a veces lo que pueda pasar, entonces toca pensar lo que va hacer en la vía. Yo a veces que voy de azote y algo me dice que no vaya, no voy, puede pasar algo malo”, comentó Darwin quien tan solo se ha accidentado una vez.