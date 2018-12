En Apia, la capital de Samoa, se pudo disfrutar de los fuegos artificiales lanzados desde la bahía, para los que había ofertas para despedir la Nochevieja desde restaurantes en tierra o en barcos.

Hacia las 5:30 de la mañana, hora colombiana, llegó el para los alrededor de 600 vecinos que viven en el archipiélago neozelandés de Chatham, situado a unos 680 kilómetros al sureste de las islas principales de ese país. Media hora más tarde, el resto de los habitantes de Nueva Zelanda y la población de Fiyi estrenaron año.

Uno de los actos principales de Nueva Zelanda para la Nochevieja son los fuegos artificiales en Sky Tower, un edificio de 328 metros de altura y una de las construcciones más emblemáticas de Auckland, ciudad situada en el norte del país.

Wellington, Auckland, Christchurch y otras localidades del país competirán por cuál de ellas ofreció la mejor demostración pirotécnica.

El Año Nuevo entrará en la mayor parte del territorio australiano a las 8:00 de la mañana. Las autoridades de Sídney calculan que al menos un millón de personas asistirá a los fuegos artificiales en el Harbour Bridge, uno de los acontecimientos principales de la Nochevieja en ese país y compite en grandeza con otros que le sucederán en las próximas horas, como los de Londres o Nueva York.

La celebración organizada en esa parte de Sídney donde se levanta la simbólica Casa de la Ópera ofrece también música y otras atracciones.

Photos of New Year's eve fireworks in Australia's Harbour Bridge and Opera House #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/5Hu4xD4GBZ

— NDTV (@ndtv) December 31, 2018