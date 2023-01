En los primeros minutos de 2023 se registró un grave accidente con pólvora. Un volador estalló en los rostros de cuatro integrantes de la familia de la periodista Albis Pérez, en Floridablanca (Santander).

(Lea también: Pólvora sigue sumando víctimas en Bogotá: 73 personas quemadas en fin de año)

Según detalló, afortunadamente no estaban de frente hacia donde los irresponsables vecinos estaban quemando la pólvora. Sin embargo, cuatro integrantes de la familia resultaron heridos y aún presentan aturdimiento por la explosión.

El video, que puede encontrar haciendo clic en este enlace, deja en evidencia que el volador entró a la vivienda donde la familia celebraba y le estalló en la cara a un hombre.

Lee También

La mujer relató en Blu Radio que sus vecinos se dieron cuenta de que los voladores estaban defectuosos, pero hicieron caso omiso y los quemaron hasta casi ocasionar una tragedia.

“Uno de los voladores no despegó y se estrelló contra el techo de la casa, después otro se fue por la calle y pasó justo frente a nuestra casa, entonces los señores se acercaron y nos dijeron que los disculpáramos, y pues les dijimos que tuvieron cuidado porque se veía que esos voladores estaban malos”, señaló.

Tan pronto ocurrió el accidente los afectados hablaron con la Policía Metropolitana de Bucaramanga y cuatro agentes arribaron al lugar. Para su sorpresa, ni un comparendo les impusieron a sus vecinos por usar pólvora.

“Me parece el colmo que no les hagan nada. Yo no estoy diciendo que los metan presos, pero por lo menos un comparendo, pues hay un decreto que prohíbe la pólvora. Por fortuna a nosotros no nos pasó nada grave, pero entonces tienen que esperar a que ocurra una tragedia para que hagan algo”, concluyó la denunciante en la emisora.