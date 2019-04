De acuerdo con el mensaje de Páez en esa red social, el hecho se presentó el pasado miércoles 17 de abril a las 5 de la tarde en el Portal de las Américas, cuando se dirigía hacia el norte de Bogotá, para cubrir la besatón en el Centro Andino.

“Un policía, junto a auxiliares, me ha retenido en una ‘rutinaria requisa’. Al argumentar que el procedimiento está mal, me amenazan por supuesto desacato de una orden al cuestionar la forma de abrir mi maleta con mi equipo”, inicia su relato y continúa:

“Luego me conducen a un pequeño cuarto… Al forzarme a entrar me rapan el celular y empiezan a usar la fuerza pegándome en las piernas y estómago. Exigiendo que muestre mis equipos, el muy alterado policía me insulta muchas veces y en un intento de presión con amenazas de llevarme a la UPJ por ocho horas”.