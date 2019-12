El robo tuvo lugar en la esquina de la carrera 15 con calle 80, cerca de la Zona T, cuando la mujer, de 26 años de edad, estaba esperando el bus, informó Citynoticias.

La víctima, que no reveló su identidad, le dijo al noticiero que es gravísimo que estos casos se presenten en Bogotá, y aseguró que “hay que hacer algo”, pues la labor de las autoridades “no es suficiente”.

La joven le relató al medio cómo la agredieron: “Llegó un tipo, de frente, y me agarró con las 2 manos el celular. Yo, por no soltarlo, me fui para el piso con todo y ‘man’, y en un punto le metí una patada”.