El profesional se identifica como Iván Santos, y dice que como es médico cirujano “tiene permiso” de salir para atender a sus pacientes, pero que al transitar por esta zona de la ciudad se encontró con una turba enfurecida que arremetió contra él.

“Me bajé a decirles que soy médico y que tengo que pasar. Me cogieron por lo menos ocho personas a golpes. Me pegaron con palos y me tocó defenderme”, asegura el hombre.

El profesional dice que los agresores también atacaron la camioneta en la que iba junto con su esposa, pero que gracias a que el vehículo es blindado no le alcanzaron a romper los vidrios.

“Mi carro lo destrozaron completamente, y pido que me ayuden a divulgarlo”, dice Santos, y asegura que entre las personas que estaban bloqueando la vía “hay muchos venezolanos que dicen que ellos no responden a las leyes colombianas”.

CM& Noticias estuvo en el sitio del bloqueo preguntando, entre otras cosas, por lo ocurrido con el médico, y varios manifestantes respondieron que el hombre supuestamente les quería “echar” la camioneta encima para cruzar.

La Policía tuvo que hacer presencia para despejar la vía y dispersar a los manifestantes, y por eso fue necesaria la intervención del Esmad.

Esta es la denuncia que hizo el profesional.