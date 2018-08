En las imágenes que circulan en redes sociales, se ve a Campos Puello en una calle de la capital de Bolívar mientras discute con varios uniformados que detuvieron su vehículo en el que se movilizaba con su esposo y otro hombre.

No está clara la razón inicial por la cual los policías le pidieron a la mujer que se estacionara y le pidieron los documentos, pero sí quedó registrada la molestia de alias la ‘Madame’. En los primeros segundos del video les dice: “Hagan su trabajo. El que no la debe no la teme, y no debo un puto culo”.

Su tono va subiendo cada vez y en varias ocasiones pronuncia palabras soeces contra los agentes cuando le advierten que le van a imponer un comparendo por irrespeto a la autoridad. Minutos después, le dice a uno de ellos:

“Decime qué es ignorante… porque pa’ llegar a ser policía solo se necesita tener certificado de bachiller y yo estudié en Estados Unidos la universidad”.

El artículo continúa abajo

En otro momento, ella misma se encarga de sacar hasta los tapetes del baúl del carro para que lo requisen, alguien le reprocha y ella contesta: “Que revisen bien, se ponen a buscar y dicen que encontraron droga”.

Se dirige a los agentes nuevamente y les dice: “Me da rabia que este man me esté grabando, ¿acaso yo soy una delincuente o qué hijueputas? Seguime grabando… Dios no quiera que yo tenga que darte de comer a ti, porque muchos policías que ya no les alcanza el sueldo trabajan para mí”.

Campos Puello hace una llamada y asegura que está hablando con su abogado, al que le explica la situación, le da la dirección donde están y le pide ayuda.

También le reclama al agente que está al frente del operativo: “Yo tengo mis derechos ¿Qué circo es este? Usted me iba a dejar ir, pero este señor le dijo que me diera el parte porque está respirando por la herida”. Y agrega:

“Un parte… ¿cuánto vale ese hijueputa?, pa’ ver si te lo pago en efectivo, papi. ¿De cuánto es?”.

Estas son las imágenes: