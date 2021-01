green

El hecho habría sucedido el pasado 26 de diciembre, sin embargo, 20 días después se conocen las imágenes de una posible reunión que incumpliría las normas decretadas por la alcaldía local.

Vanguardia fue el medio que difundió estas imágenes en las que, aseguran, se ve a un grupo de funcionarios en un bar cuando ya había empezado a regir el toque de queda aquel día.

Mientras desde la Alcaldía de #Bucaramanga se pide quedarse en casa por la pandemia, varios de sus funcionarios participaron de una fiesta. En el video se ve a los funcionarios sin medidas de protección https://t.co/ncwFCtqiqz pic.twitter.com/Wo1dV7i675 — Vanguardia (@vanguardiacom) January 14, 2021

Durante el mes de diciembre, en Bucaramanga se aplicó una restricción total de la movilidad que empezaba a las 11:00 p.m., sin embargo, explica este medio citando una fuente anónima, este grupo de personas se acercaron al lugar cerca de las 10:00 p.m. y pidieron cerrar el lugar para quedarse hasta las 2:00 a.m.

¿Quiénes fueron los funcionarios señalados de estar en esta fiesta?

Vanguardia asegura que en el video se ve la presencia de un grupo de trabajadores de diferentes áreas quienes serían:

Ángel Galvis, asesor del despacho del alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Andrés Villalba, jefe de control Interno Disciplinario de la Alcaldía.

Diego Gallardo, contratista de Bucaramanga.

Tatiana Becerra, directora del Espacio Público del municipio en aquel momento.

César Castellanos, secretario administrativo.

Ninguno de ellos ha aceptado haber participado de una fiesta en un bar de la capital santandereana, aunque sí dieron a conocer que aquel día hubo una reunión por el cumpleaños del asesor del alcalde.

De hecho, él mismo, en una comunicado citado por el medio regional, afirmó que “un grupo de amigos cercanos decidieron invitarme a celebrar mi cumpleaños y, en medio de la celebración, no me percaté de la hora en la que salí del establecimiento”. No obstante, aclara que fue antes de que empezara el toque de queda.

Toque de queda en Bucaramanga

Así como sucedió en diciembre, en la ‘Ciudad Bonita’ continúan las mismas restricciones de movilidad durante las noches. Hace unos días, el alcalde Juan Carlos Cárdenas anunció que la restricción de movilidad comienza a las 11:00 p.m. y finaliza a las 5:00 a.m. del siguiente día.