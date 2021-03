green

Un conductor en Cali fue víctima de un par de delincuentes que le rompieron el vidrio trasero de su carro porque él no dejó que ellos limpiaran el parabrisas del coche. El hecho se presentó en la esquina de la calle octava con carrera 25, en la capital vallecaucana.

Al lugar de los hechos llegaron un par de agentes de la Policía y unas cuantas personas que quisieron grabar lo que sucedía allí. El dueño del carro en cuestión señaló que fueron ciudadanos venezolanos los que atacaron su automóvil.

“No me dejé limpiar los vidrios, me echaron agua sucia ahí en el carro. El otro moreno sacó la cara por ellos y me le tiró un machetazo. El venezolano le pasó un machete cuando arranqué y me le dio machete al carro“, contó el conductor cuando le preguntaron qué fue lo que sucedió.

Los policías trataron de brindarle asistencia al afectado y le preguntaron qué quería que se hiciera al respecto. El conductor insistió en que lo único que pretendía es que le pagaran de una vez el daño que le produjeron al vidrio trasero de su auto.

Este no fue el único acto delictivo perpetuado por ciudadanos extranjeros durante la jornada. En la mañana se confirmó que un ciudadano venezolano estuvo involucrado en el tiroteo que se presentó en el sector de Las Ferias, en Bogotá. Las autoridades lo capturaron poco después de que se desatara la balacera.

