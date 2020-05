En las imágenes se aprecia que el vehículo particular es conducido con exceso de velocidad y omite la señal de pare, ubicada en una de las esquinas de ese sector.

También se evidencia en la grabación, difundida por Noticias Caracol, que el conductor del automóvil arrolla al motociclista y continúa su camino sin prestarle auxilio.

De acuerdo con la declaración de Jaider Andrey Herrera, víctima del accidente, él denunció el hecho hasta este miércoles porque se encontraba hospitalizado, debido a las distintas lesiones que sufrió en el accidente de tránsito; así lo explicó en el noticiero:

“Me dieron 40 días de incapacidad. Tengo una hernia discal, estoy sin trabajo porque la moto se me dañó y ese era mi sustento de trabajo”.

Herrera, el día del incidente, se dirigía hacia el sur de la capital a llevar un domicilio. Sin embargo, perdió su trabajo por este hecho, y ahora busca al irresponsable conductor que escapó del sitio, añade el informativo.

“Me estrellé con él y me caí al piso, el señor se dio a la fuga y los vecinos fueron los que me auxiliaron, se va como si nada y me deja como un perro botado en la calle”, expresó al medio.