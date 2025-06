Hugo Romero, quien se desempeña como camarógrafo en la capital del Valle del Cauca, contó el desafortunado acto de intolerancia del cual fue víctima por parte de un motociclista, quien lo agredió luego de un reclamo respetuoso de su parte, al transitar por una zona indebida.

“Yo caminaba para una cita médica rumbo a la clínica Virrey Solís, cuando el tipo viene sobre el andén y casi me atropella”, contó Romero. De igual manera, dejó ver en el video las notorias lesiones que le dejó el desafortunado encuentro.

“Lo único que le digo es: ‘señor, ponga cuidado’. Eso me bastó para sufrir todos estos golpes”, contó el adulto mayor visiblemente disgustado.

De acuerdo con el relato de la víctima, el sujeto que se desplazaba sobre el andén en una motocicleta lo esperó más adelante, luego de haberle hecho el reclamo. “El tipo me insulta y me tira con el casco, me hizo una herida profunda de puntos, hematomas en el ojo y en la mano”, narró Romero.

#INACEPTABLE. Ciudadano de Cali denunció que fue víctima de salvaje agresión por parte de motociclista tras pedirle que no conduciera por el andén. El señor llamado Hugo Romero fue golpeado con un casco lo que provocó una profunda herida en su cabeza. Placa del vehículo: ODA38G. pic.twitter.com/gDZV7Ekuhj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) June 5, 2025

“Un tipo que está enfermo, es un peligro para la sociedad. Las cosas no se solucionan a punta de golpes. Si el tipo estuviera armado, me pregunto qué hubiera pasado. Esto no puede seguir así”, se quejó el ciudadano. La publicación viral difunde también el número de placa del presunto atacante.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de las autoridades locales ante este hecho violento que deja preocupación en la ciudadanía caleña, por la situación de intolerancia que se presenta constantemente en las calles.

