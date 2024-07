Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

La Alcaldía de Cali se enfrenta a una ola de renuncias masivas. En las últimas horas, se conoció que, hasta el momento, siete personas han presentado su carta formal para dejar su cargo.

Entre los funcionarios se encuentran una secretaria de despacho, varios subsecretarios, jefes de unidad y una asesora. Cabe resaltar que, dichas cartas de renuncia entregadas se encuentran fechadas para hoy, 5 de julio.

Entre las renuncias destaca la de Jocelyn Danna Carrillo, quien se encontraba ejerciendo como secretaria de Gestión del Riesgo.

“Agradezco profundamente la oportunidad que se me brindó de servir a la comunidad caleña desde este cargo. He aprendido y crecido profesionalmente de manera significativa durante mi tiempo en la Secretaría. Me llevo conmigo la satisfacción de haber contribuido a la construcción de una ciudad más resiliente y preparada para enfrentar los eventos que se puedan presentar, tales como los registrados en el mes de mayo”.