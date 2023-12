Claudia López, que antes fue blanco de pullas de Álvaro Uribe, quedó ahora en la mira de Vicky Dávila por lo que ha sido su relación con Gustavo Petro en lo corrido de los últimos meses.

La periodista, a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), apuntó contra la alcaldesa de Bogotá por los movimientos que ha hecho ante la opinión pública.

“Yo no creo en las críticas de Claudia López a Gustavo Petro a su salida de la alcaldía de Bogotá. Ella ha estado con Petro por conveniencia y también ha ‘roto’ con él por conveniencia. No olviden que Claudia celebró el triunfo de Petro cuando él ganó la presidencia”, comenzó.

Dávila recordó que la bogotana exaltó en redes sociales el triunfo del presidente de Colombia, además de que remarcó que la esposa de López, Angélica Lozano, respaldó a Petro en segunda vuelta, al igual que el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez. De ahí, criticó la postura actual.

“Hoy que Petro va mal, que la aprobación de su gestión es de solo 26 por ciento, que la economía está en alerta, que la seguridad está destrozada y que los escándalos golpean al presidente, hoy, Claudia toma distancia del primer mandatario y no asume responsabilidad por haberlo ayudado a elegir. Ella también es responsable política del desastre de Petro y eso no se les puede olvidar a los ciudadanos”, señaló.

Lo cierto es que, aunque la desaprobación de López también ha crecido en la alcaldía de Bogotá, Vicky Dávila planteó la idea de la bogotana para llegar a la presidencia de Colombia en 2026.

Claudia López y sus aspiraciones a la presidencia de Colombia en 2026

A pesar de que la alcaldesa de Bogotá no ha hecho ninguna afirmación sobre su interés por ser mandataria, la directora de Semana sacó a relucir los planes de la bogotana por llegar a ese cargo.

“Ella quiere ser presidenta en 2026, sin duda, y por eso, ser petrista no le sirve ahora. Pero si en campaña serlo le da votos, la veremos aplaudiendo de nuevo a Petro con su paz total, y ya no hablará de la ‘Colombia potencia mundial del crimen’“, afirmó Dávila.

Precisamente, al poner sobre la mesa las mencionadas intenciones de López en su futuro político, la periodista cuestionó su actitud y dejó en el aire una pregunta sobre el tema para sus seguidores.

“Los votantes de Claudia descubrieron que ella no es confiable, porque actúa, no con firmeza en sus convicciones, sino, dependiendo de su conveniencia y no de la los ciudadanos. Yo ya no le creo a Claudia ¿y usted?”, finalizó.

