Desde hace varios días, miles colombianos en diferentes ciudades duraron horas haciendo fila en las oficinas del Banco Agrario para reclamar este subsidio que da hasta un millón de pesos. En decenas de sucursales se presentaron aglomeraciones y retirar el dinero le sacó canas a muchos.

En diferentes medios de comunicación fue reportado el caos en las sedes del banco y, en Semana, fue divulgado el testimonio de una mujer que aseguró haber pasado horas haciendo fila para cobrar el subsidio.

Horas después, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, publicó un trino en el que desmentía que la mencionada mujer hubiera pasado tanto tiempo esperando. La funcionaria compartió un video en el que la beneficiaria decía que no se había demorado, lo cual reñía con el testimonio que entregó a la revista.

El tema motivó una discusión entre Vicky Dávila y Gustavo Petro. El presidente salió a defender el programa, mientras que la periodista cuestionó los fallos logísticos para los cobros.

El jefe de Estado señaló que quienes critican lo ocurrido “prefieren la limosna y el hambre a la dignidad y la ciudadanía”. Según él, llamar “caos” a las filas en el banco atiende a otros intereses, como molestia porque “el dinero público no va al banco privado de sus patrones”.

El comentario no le cayó bien a la directora de la mencionada revista. Dávila lo cuestionó por las palabras que utiliza para referirse a sus contradictores y, dejando de lado el tema de la discusión, lo criticó por hablar como un tuitero cualquiera.

“¿Las filas fueron reales o no? Ese es el caos que se generó por parte de su gobierno al entregar los subsidios a la gente más pobre que debe ser tratada con dignidad. ¿No le parece? Por qué no corrige en lugar de atacarme”, trinó.

Presidente, ¿ud por qué habla tan feo? Yo no tengo patrones, ni dueños. Entienda eso. Por qué no puede hablar sin violencia, sin agresividad, sin ofender. Ud es el presidente, no un tuitero cualquiera. Deje el odio por favor. ¿La filas fueron reales o no? Ese es el caos que se… https://t.co/9UsR5oXu3F

