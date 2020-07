Según Vicky Dávila, desde hace un tiempo viene observando a Gustavo Petro y algunas de sus posturas le preocupan porque, dice, está cayendo en la “trampa de la radicalización profunda”, algo que afectaría sus aspiraciones.

Cuestiona, además, que el líder de la Colombia Humana siempre pregona con su política del amor, pero sus mensajes evidencian lo contrario: odio. Recuerda, por ejemplo, las declaraciones de hace varios días de Petro, en las que invitaba a los ciudadanos a una desobediencia civil por las decisiones que ha tomado el Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19.

“Llamar al no pago de los servicios públicos y a incumplir con los impuestos en este momento de crisis es más que una irresponsabilidad. Es oportunismo. Convocar a la gente a las calles a protestar en medio de la pandemia es malévolo”, señala la periodista en su texto .

Sumado a esto, recuerda la experiencia que tiene el senador de izquierda en las urnas y su pasado en el M-19 que, según ella, “genera resistencia en algunos sectores”. Sin embargo, reconoce y exalta que Gustavo Petro ha interpretado bien a quienes han sido abandonados por la clase política tradicional que por años ha dirigido las riendas de Colombia.

Sobre la actualidad del congresista, Vicky Dávila insiste en que está escuchando a voces de la izquierda radical que, en lugar de ayudar, lo “atrinchera en un nicho más pequeño que el que quería elegirlo en 2018”.

“No se equivoquen, si Petro sigue así, no va a ser presidente. Y no soy una malqueriente per se del jefe de la Colombia Humana”, aclara la periodista.